Кристина Резцова: «В России немного безответственные спортсмены. Они знают, что в сборной, и не развиваются из-за этого»

Российская биатлонистка рассказала, что бы хотела изменить в системе подготовки российских спортсменов.

«У нас изначально команда строится очень странным образом. Очень много народу, который не может себя реализовать на каких-то отдельных стартах, но при этом всегда ровно бежит. Но не видят, что им нужно какой-то определенный компонент подтянуть. Всех под одну гребенку.

Хочется, чтобы был подход к каждому спортсмену. А не так, что все вышли, все работают, и неважно, что у одного МПК 90, а у другого 60 – мы все равно будем делать, как нам захотелось.

Надо учитывать вообще все, очень много показателей, которые можно и нужно развивать. Даже просто занимаясь стрельбой, ходя на тренаж и ничего там не исправляя, ничего не изменить. Нужно каждый раз думать о том, где бы секундочку вырвать, где бы лучше, быстрее, четче сделать. У нас этим практически не занимаются.

И народу мало. Персонала, который работает, должно быть не один человек на стрельбу и один на функциональную подготовку, а должно быть хотя бы несколько человек, которые могут показать наглядно, а не только рассказать. Встать на лыжи и сказать: вот тут ты делаешь неправильно, пойдем со мной и смотри. Думаю, есть такие люди, которые могли бы это делать.

У нас это не практиковалось никогда, и почему-то не хотят вводить новшества. В Европе практически у каждого топового спортсмена свой спарринг-партнер по функциональной подготовке. Вон Вирер постоянно работает в паре с Хофером – ну неужели она такая же быстрая, как он? Нет, просто им это интересно, она ему в чем-то помогает, а он – ей.

У норвежцев за каждым закреплен человек, который ходит вместе с ними на тренировку – и пошли они там фигачить. А у нас выходят 10 человек, получают задание и дальше сами себе принадлежат. Должен быть со стороны кто-то, кто видит больше, чем мы.

Хотелось бы еще изменить отношение спортсменов к своему делу. Мне кажется, в России все-таки немного безответственные спортсмены. Большинство. Такие, которые знают, что они в сборной, и не развиваются из-за того, что они находятся на своем месте, у них нет такого, что их в любой момент могут подвинуть.

Фишка в том, что ничего не меняется после юниорского возраста. Очень мало людей, которые двигаются в направлении развития себя, а не просто нахождения в сборной.

Может быть, у нас конкуренции просто нет – на чемпионате России 40 человек бегает. 40! При этом не должно быть такого, что если ты попал в сборную, ты все – царь и бог, ты должен понимать, для чего ты попал в команду. Не для того, чтобы просто потусить за государственные деньги, за деньги налогоплательщиков», – сказала Резцова.

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