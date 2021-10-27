Российские биатлонисты в Шушене сдали отрицательные тесты на ковид. Ранее инфекцию выявили у Дербушевой, а Стрельцов простудился

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Союз биатлонистов России (СБР) прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде, прибывшей на этап Кубка IBU в Шушен.

Ранее ковид был выявлен у Тамары Дербушевой – спортсменка попала на карантин. Также сообщалось, что болезненные симптомы есть у Кирилла Стрельцова.

«Тесты отрицательные на въезде в Норвегию у всей команды, включая Стрельцова. Простуда у него по-прежнему», – сообщили в СБР. 

Этап в Шушене пройдет с 1 по 4 декабря.

Биатлонистка Тамара Дербушева заразилась ковидом и попала на карантин в Норвегии

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