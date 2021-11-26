Матвей Елисеев: «Возможно, мне стоит взять паузу. 1,5 месяца летом не тренировался – скорее всего, не подошел изотоник, который давали команде»

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где занял 78-е место.

«Решение бежать спринт уже принято. Смысл после драки махать кулаками? Возможно, мне стоит взять паузу. Какую-либо. Не на один день, не на одну гонку. Не думаю, что пауза до 2 декабря что-то изменит. Надо сильно с тренерами общаться, неудовлетворительное состояние абсолютно.

Уехать отсюда готов – здесь от тренеров зависит. Полтора месяца по состоянию здоровья я не мог тренироваться, когда я пропустил два сбора в Рыбинске с Каминским. Физически не мог работать больше часа, биохимия была ужасная. Скорее всего, не подошел изотоник, который нам давали в команде.

Да, вполне возможно, это из-за напитка – он был из-за растворимых таблеток, соответственно, состав неполноценный. А других тогда не было на сборе. Был накопительный эффект, к концу сбора меня просто сложило. И полтора месяца у меня держалась ужасная биохимия», – сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».