СБР вынес биатлонисту Елисееву выговор за нарушение дисциплины и пригрозил возможным исключением из сборной

Союз биатлонистов России (СБР) вынес решение по делу о конфликте между биатлонистом Матвеем Елисеевым и тренером Юрием Каминским.

Ранее во время сборов национальной команды на Семинском перевале у Елисеева и Каминского возникли разногласия по тренировочному процессу, после чего биатлонист перешел в группу Сергея Башкирова.

«Комитет признал факт нарушения спортивной дисциплины и вынес Матвею выговор. В случае повторного нарушения будет поставлен вопрос об отчислении Елисеева с централизованной подготовки и его исключения из состава сборной России.

Надеюсь, что в этом деле поставлена точка, и все спортсмены национальной команды сделают для себя должные выводы», – заявил глава СБР Виктор Майгуров.

Биатлонист Елисеев и тренер Каминский поссорились в автобусе – из-за чего и какие последствия для всех?