Александр Тихонов о возможном исключении каннабиса из списка WADA: «Видно, там сидят одни марихуанщики. Скажу так: большего идиотизма придумать невозможно»

Теги Александр Тихонов допинг Sports.ru WADA Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может исключить каннабис из списка запрещенных веществ.

«Видно, там сидят одни марихуанщики. Я скажу так: большего идиотизма придумать невозможно. Они скоро разрешат все. Я категорически против.

Если разрешат, кто знает, что будет у нас. В России может быть все что угодно. Мы без флага, без гимна молчим спокойно. Закон о допинге не принят, поэтому о чем мы можем говорить и чего ждать – непонятно», – сказал Тихонов.

«Получили запросы от ряда заинтересованных сторон». WADA объяснило пересмотр статуса каннабиса в качестве допинга

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные