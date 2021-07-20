Тихонов об уходе Канделаки с «Матч ТВ»: «Если еще убрать Губерниева, то повезет очень крупно. У меня впечатление, что он близок к Паркинсону»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил новость об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала «Матч ТВ».

«Если еще убрать Губерниева, то «Матч ТВ» повезет очень крупно. Уже не просто не любит, а ненавидит вся страна комментарии Губерниева.

У меня впечатление, что он близок к Паркинсону. Из всех людей спорта высших достижений никто о нем не сказал доброго слова за все время, что он комментирует.

Вчера я смотрел теннисный матч. Как приятно: комментируют мужчина и женщина, все понятно. Они комментируют то, что происходит на экране, не лезут ни в нагрузки, ни в персоналии.

А этот знает все – в футболе и везде. Ну балабол и болван!» – сказал Тихонов.

Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа». Она ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ»