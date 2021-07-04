Матвей Елисеев покинул группу Каминского и переведен в состав Башкирова. Ранее Каминский просил снять его с централизованной подготовки

Российский биатлонист со 2 сентября тренируется в группе Сергея Башкирова, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

С мая по август он работал в группе Юрия Каминского. По информации комментатора Дмитрия Губерниева, на сборе на Семинском перевале биатлонист вопреки указаниям тренера провел имитацию в гору, после чего почувствовал себя плохо.

Ситуацию с переходом прокомментировал глава .

«Решение о переводе из одной группы подготовки в другую принято мной в интересах сборной России после консультаций с обоими тренерами, Юрием Каминским и Сергеем Башкировым, а также с самим спортсменом.

Благодаря тому, что наша команда готовится к сезону двумя равнозначными группами, уверен, что этот переход пройдет безболезненно и для команды, и для Матвея», – сказал Майгуров.

Дмитрий Губерниев: «Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки! Елисеев провел самостоятельную имитацию в гору и почувствовал себя плохо»