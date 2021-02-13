Виктор Майгуров: «До декабря 2022-го Союз биатлонистов России не будет восстановлен в IBU»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) рассказал, как прошла рабочая встреча с представителями Международного союза биатлонистов ( ).

«Обсуждались критерии нашего восстановления в IBU, 12 критериев, как мы их реализовываем.

Более половины из условий выполнены, остальная часть в процессе. Некоторые критерии, касающиеся антидопинговой программы СБР, не имеют срока окончания. Эта программа будет действовать и после восстановления.

До декабря 2022 года мы не сможем быть восстановлены, потому что сможет соответствовать кодексу не раньше этого времени. А это является и одним из наших критериев. Но к этому времени мы должны закончить реализацию других пунктов.

И IBU, и мы нацелены на то, чтобы СБР снова стал полноправным членом Международного союза биатлонистов», – сказал Майгуров.

ограничен в правах с декабря 2017-го из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил.