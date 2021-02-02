Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год за допинговое нарушение на «Ижевской винтовке-2013». Тогда он выступал за Россию

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) признал корейского биатлониста Тимофея Лапшина виновным в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре прошлого года спортсмена отстранили на основании доказательств из доклада Ричарда Макларена и базы данных (LIMS) из Московской антидопинговой лаборатории.

До 2017 года Лапшин выступал за Россию.

признан виновным в нарушении антидопинговых правил Международного союза биатлонистов ( ) «Использование или попытка использования запрещенного вещества или метода».

Лапшин наказывается дисквалификацией на 12 месяцев, начиная с окончательного решения CAS (23 апреля 2021 года) – с учетом временного отстранения, которое началось 23 сентября 2020 года.

Результат, показанный Лапшиным в спринте в Ижевске 21 декабря 2013 года, аннулирован со всеми вытекающими последствиями (включая лишение медали, призов и очков)», – говорится в пресс-релизе .

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