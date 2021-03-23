Виктор Майгуров: «Сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку. Остальные – в команду»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что к следующему сезону готовиться самостоятельно, скорее всего, сможет только Александр Логинов.
«С Юрия Михайловича Каминского никто не спрашивает за подготовку Логинова, Матвея Елисеева и Карима Халили.
Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь.
Что касается остальных спортсменов, то всех – в команду», – рассказал Майгуров.
Майгуров отметил, что в женской сборной тоже все должны тренироваться в команде.
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