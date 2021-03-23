Виктор Майгуров: «Сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку. Остальные – в команду»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) сообщил, что к следующему сезону готовиться самостоятельно, скорее всего, сможет только .

«С Юрия Михайловича Каминского никто не спрашивает за подготовку Логинова, и .

Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь.

Что касается остальных спортсменов, то всех – в команду», – рассказал Майгуров.

Майгуров отметил, что в женской сборной тоже все должны тренироваться в команде.

Почему лыжники могут, а биатлонисты нет? Можно найти много причин, но пора спросить со спортсменов

Вернут ли Логинова в команду? Уволят ли тренеров? И чего ждать с допинг-делом Устюгова? Отвечает босс биатлона Виктор Майгуров