Виктор Майгуров: «Сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку. Остальные – в команду»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что к следующему сезону готовиться самостоятельно, скорее всего, сможет только Александр Логинов.

«С Юрия Михайловича Каминского никто не спрашивает за подготовку Логинова, Матвея Елисеева и Карима Халили.

Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь.

Что касается остальных спортсменов, то всех – в команду», – рассказал Майгуров.

Майгуров отметил, что в женской сборной тоже все должны тренироваться в команде.

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