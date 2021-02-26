Юрий Каминский: «Губерниев – лучший комментатор, который у нас есть. Единственный приходил в команду и готовился, прежде чем рот открывать по телевизору»

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский поделился мнением о комментаторе .

«Я с ним давно знаком. Считаю, что это лучший комментатор, который у нас есть. Единственный, который приходил в команду и готовился, прежде чем рот открывать по телевизору. Узнавал данные спортсменов, тренеров, где, с кем тренировался, лично знакомился со спортсменами.

А у нас часто говорят комментаторы о спортсменах, которых с трудом узнают в лицо.

Губерниев работает профессионально. Да, он порой, как нам кажется, говорит лишнего, но он высказывает свое мнение, имеет право. Если бы он работал на советском телевидении, его бы ограничивали в этом плане, был бы как Озеров в свое время, идеальный комментатор. По эмоциональности, информативности, слову он мне нравится больше всех.

Поклониться ему готов за то, что сказал про Эдуарда Панжинского тренера олимпийского призера Александра Панжинского, который таскал резак на себе в Хабаровске. Я сам по себе знаю, что это такое», – сказал Каминский.

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