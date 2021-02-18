Дмитрий Губерниев: «Тихонов становится нерукопожатным. Человек ненавидит свою страну, а еще, как выяснилось, ненавидит и белорусский народ»

Комментатор «Матч ТВ» поделился мнением о четырехкратном олимпийском чемпионе Александре Тихонове и бывшем тренере сборной России Владимире Аликине.

– Люди когда-то были выдающимися спортсменами, но сейчас превратились в абсолютно мультяшных персонажей. Кащей, Водяной, Баба-яга... Я, в принципе, привык.

Люди что-то пишут, потом извиняются. Резцова вот звонила извинялась. Тихонов звонил, но я с ним не разговариваю, потому что человек становится нерукопожатным. Человек, который ненавидит свою страну, а еще, как выяснилось, ненавидит и белорусский народ...

– Аликин тоже нерукопожатный?

– Аликин – смешной. Опять же как в мультиках: бывают ключевые фигуры, а бывают – нелепые, – сказал Губерниев.

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