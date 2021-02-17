Польховский о просьбе Павловой спуститься с высоты Поклюки на ЧМ: «С кем она разговаривает, я не понимаю. До меня такая информация не доходила»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что не слышал о желании биатлонистки спуститься с высоты стадиона в Поклюке во время чемпионата мира.

«Мы здесь уже давно, но такой просьбы от Евгении я не получал. Мне об этом никто не говорил. Я не понимаю, с кем они общаются, как общаются. До меня такая информация не доходила.

Шашилов спросил после спринта: «Может, их спустить?» Я согласился обсудить этот вопрос, но после он сказал, что они передумали. На этом все.

Но ко мне лично никто не обращался. Если есть вопросы – приходи, будем разговаривать. Я же ее сегодня видел перед стартом, но она этот вопрос даже не поднимала. С кем она разговаривает, я не понимаю. Об этом она говорила личному тренеру? Но он же в Новосибирске. Так пусть он позвонит, поговорим, я же не идиот, если ей так надо.

Но по таким вопросам надо вовремя обращаться и не делать выводы за всю команду. Во-первых, мы находимся под эгидой оргкомитета, во-вторых, надо учитывать ковидную ситуацию, в-третьих, надо помнить о допинг-контроле, который требует, чтобы указывали местоположение спортсмена. Все это возможно решить, но об этой проблеме я услышал от вас», – сказал Польховский.

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