Казакевич о критике от Губерниева: «Была внутренняя злость, хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит»

Российская биатлонистка рассказала, как отнеслась к критике комментатора Дмитрия Губерниева.

«За несколько дней до спринта на ЧМ я посмотрела истории (в инстаграме) Дмитрия Губерниева, где он сказал, что меня незаслуженно поставили в спринт. Якобы поставили только потому, что мой личный тренер – Шашилов. Неприятно такое слышать, естественно. Возможно, это даже была мотивация для меня.

Да, мне дали шанс, никто не ждал, что я выйду и у всех выиграю – даже при чистой стрельбе борьба за топ-6 была бы идеальным результатом.

Конечно, была внутренняя злость, хотелось потом что-нибудь наговорить в интервью. Но я подумала, что это того не стоит – лучше посмеяться над этим. Людям свойственно критиковать, создавать хайп. Все хотят создать хайп, сенсацию.

Как раньше было: смотрите с , там какая-то сенсация. Но сенсации никакой нет, а люди ждут. И ты понимаешь, как это все работает.

Поэтому спортсменам лучше сдерживаться на эмоции», – сказала Казакевич в интервью СБР.

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