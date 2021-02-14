Валерий Польховский: «Мы в Поклюке 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог?»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что не следует связывать невысокие результаты команды на чемпионате мира в Словении с проведением перед турниром сбора в Поклюке.

«С выводами поторопились, этого нельзя было делать. Чемпионат длительный, поэтому у всех должен быть один настрой – работать на результат. Чего паниковать? Нельзя этого делать, потому что спортсмены все это быстро впитывают, начинают предлагать другие варианты. Нужно идти намеченным путем, ничего страшного нет. В горной подготовке все тренеры сильны, поэтому считаю, что пока проявлена поспешность.

Такое выступление не может объясняться только пребыванием здесь. Паниковать не надо, я и спортсмены настроены бороться дальше. Впереди много гонок

У нас нет ни одного нуля (на стрельбе), вот над чем надо работать и над чем думать. Надо советоваться со спортсменами, общаться, предлагать варианты, как поправить ситуацию.

Мы здесь 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог наработать? А что ты тогда делал: на диване лежал? Поэтому тренеры должны все еще раз обсудить со спортсменом. Ведь работы действительно было проделано много», – сказал Польховский.

Есть версия, что провал на ЧМ по биатлону – из-за одной ошибки главного тренера. Мы спросили, что он сам про это думает