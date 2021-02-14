Валерий Польховский: «Мы в Поклюке 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог?»

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Главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что не следует связывать невысокие результаты команды на чемпионате мира в Словении с проведением перед турниром сбора в Поклюке.

«С выводами поторопились, этого нельзя было делать. Чемпионат длительный, поэтому у всех должен быть один настрой – работать на результат. Чего паниковать? Нельзя этого делать, потому что спортсмены все это быстро впитывают, начинают предлагать другие варианты. Нужно идти намеченным путем, ничего страшного нет. В горной подготовке все тренеры сильны, поэтому считаю, что пока проявлена поспешность.

Такое выступление не может объясняться только пребыванием здесь. Паниковать не надо, я и спортсмены настроены бороться дальше. Впереди много гонок

У нас нет ни одного нуля (на стрельбе), вот над чем надо работать и над чем думать. Надо советоваться со спортсменами, общаться, предлагать варианты, как поправить ситуацию.

Мы здесь 16 дней катались, но некоторые в интервью говорят, что не смогли наработать. Ну так чьи это проблемы, что ты не смог наработать? А что ты тогда делал: на диване лежал? Поэтому тренеры должны все еще раз обсудить со спортсменом. Ведь работы действительно было проделано много», – сказал Польховский.

Есть версия, что провал на ЧМ по биатлону – из-за одной ошибки главного тренера. Мы спросили, что он сам про это думает

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