Польховский о сборе в Поклюке: «Кто мешал подойти к стрельбищу хоть тысячу раз? Это же нормальная вещь, и это должны обсуждать тренер со спортсменом»

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал ситуацию со сбором российской команды в Поклюке.

— Вы обсуждали вопрос сбора в Поклюке со старшими тренерами команды?

— У меня вообще такой принцип: прежде чем принять какое-то решение, обсудить его со старшими тренерами. Если решение не касается сбора и есть такая необходимость, то общаюсь со спортсменами напрямую. С Поклюкой все было сделано как надо и организовано большими усилиями. Мы были в Антхольце, потом приехали сюда — что, нужно было сказать «нет» и вернуться обратно? Профессионалов-то у нас много. Да нормально все, процесс идет! У нас преимущество.

— Преимущество в чем?

— Мы 16 дней катались на этой трассе, изучали каждый ее сантиметр. Но это теперь уже неинтересно. Если бы наши стреляли «ноль», то были бы очень близки к пьедесталу или стояли бы на нем. Так давайте на это тоже смотреть, а то не туда приехали...

— Наши объясняют промахи тяжелым подходом к стрельбищу. За 16 дней сбора не успели его изучить?

— Я просил и на общем собрании, и в общении с тренерами: решайте вопросы конкретно! Если сегодня стоит задача по стрелковой подготовке, то решайте ее. Не надо намешивать еще 30 км нагрузки, когда мы ползаем-ползаем, а потом начинаем говорить про подход к рубежу... Кто мешал подойти хоть тысячу раз? Это же нормальная вещь, и это должны обсуждать тренер со спортсменом.

— Вы как-то контролировали планы подготовки к чемпионату мира или это было целиком на старших тренерах?

— На старших тренерах, они составили план, я только высказал свои пожелания. Прислушались к ним или нет — сложно сказать. Я сам был в это время на чемпионате Европы и не мог здесь ничего контролировать.

— Бывший главный тренер утверждает, что с прошлой весны у вас был почти год, чтобы организовать подготовку в Антхольце, если уж было такое желание.

— Я пришел не весной, мой контракт начинается с 14 сентября 2020 года. И наутро сразу же начал заниматься всей этой ситуацией. До этого у меня никаких официальных рычагов не было.

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