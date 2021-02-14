Акимова, Куклина, Миронова и Кайшева пробегут индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону-2021

Стал известен состав женской сборной России на индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону-2021 в словенской Поклюке.

В гонке выступят Татьяна Акимова, Лариса Куклина, и .

«Почему именно так получилось. Евгения Павлова не бежит, потому что у нее сильно не получились спринт и гонка преследования.

Не сказать, что у Ульяны Кайшевой сильно получились спринт и преследование, но ее ставят на старт как минимум потому, что в зачете индивидуальных гонок она стоит выше всех из наших и в целом показывала неплохие результаты – она была 9-й и 16-й в двух индивидуалках этого сезона.

Светлана Миронова – лидер нашей сборной. Когда она стреляет 4 нуля, становится единственной, кто с нынешней скоростью с нулем может претендовать на попадание в призы. Все остальные – только в случае нуля у наших и определенном количестве промахов у соперниц могут претендовать на серьезные позиции.

и приехали крайними, и им обещали, что дадут индивидуальную гонку. Вот их обеих и поставили.

Ну и по поводу интервью. Никто после тренировки особо не захотел общаться перед камерой. У каждого свои взгляды на ситуацию, не все чем-то довольны», – сообщил корреспондент Дмитрий Занин.

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