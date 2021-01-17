⚡ Расторгуев победил в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, Халили – 4-й, Стрельцов – 12-й

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Польше, россиянин Карим Халили занял четвертое место.
Чемпионат Европы по биатлону
Душники-Здруй, Польша
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52.04,7 (1)
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 1.27,5 (2)
3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.41,4 (2)
4. Карим Халили (Россия) – 1.59,7 (0)
5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 2.03,5 (2)
6. Артем Прима (Украина) – 2.10,0 (3)
7. Юстус Штрелов (Германия) – 2.17,3 (1)
8. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 2.24,8 (1)...
10. Эмильен Клод (Франция) – 2.40,9 (1)
11. Филипп Наврат (Германия) – 2.46,2 (3)
12. Кирилл Стрельцов (Россия) – 2.54,4 (3)
13. Филип Андерсен (Норвегия) – 3.08,2 (3)
14. Никита Поршнев (Россия) – 3.12,6 (2)
15. Йоханнес Кюн (Германия) – 3.14,4 (4)
16. Филипп Хорн (Германия) – 3.15,1 (3)
17. Владимир Илиев (Болгария) – 3.21,1 (3)...
22. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 3.57,5 (4)...
27. Евгений Идинов (Россия) – 4.17,2 (3)...
34. Евгений Гараничев (Россия) – 5.01,8 (4)...
59. Семен Сучилов (Россия) – 6.33,1 (5)
Расписание трансляций чемпионата Европы-2021 по биатлону в Душниках-Здруй