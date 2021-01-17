⚡ Расторгуев победил в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, Халили – 4-й, Стрельцов – 12-й

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Польше, россиянин Карим Халили занял четвертое место.

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52.04,7 (1)

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – 1.27,5 (2)

3. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 1.41,4 (2)

4. Карим Халили (Россия) – 1.59,7 (0)

5. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 2.03,5 (2)

6. Артем Прима (Украина) – 2.10,0 (3)



7. Юстус Штрелов (Германия) – 2.17,3 (1)

8. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 2.24,8 (1)...

10. Эмильен Клод (Франция) – 2.40,9 (1)

11. Филипп Наврат (Германия) – 2.46,2 (3)

12. Кирилл Стрельцов (Россия) – 2.54,4 (3)

13. Филип Андерсен (Норвегия) – 3.08,2 (3)

14. Никита Поршнев (Россия) – 3.12,6 (2)

15. Йоханнес Кюн (Германия) – 3.14,4 (4)

16. Филипп Хорн (Германия) – 3.15,1 (3)

17. Владимир Илиев (Болгария) – 3.21,1 (3)...

22. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 3.57,5 (4)...

27. Евгений Идинов (Россия) – 4.17,2 (3)...

34. Евгений Гараничев (Россия) – 5.01,8 (4)...

59. Семен Сучилов (Россия) – 6.33,1 (5)

Расписание трансляций чемпионата Европы-2021 по биатлону в Душниках-Здруй