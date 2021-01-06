Дмитрий Губерниев: «Россия выиграет минимум две медали на ЧМ, убежден. Одна из них – золотая»

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о готовности сборной России к чемпионату мира в Поклюке

«Светлана Миронова в масс-старте реально могла бороться за золото, даже если бы допустила три промаха. Вдумайтесь в это! Если бы на последней стойке она отработала чисто, то это была бы гарантированная победа. Нет сомнений, что к чемпионату мира Светлана будет в порядке.

Тренеры сейчас очень вовремя вызывают Акимову. Но не менее пристально надо посмотреть за двумя юниорками – Анастасией Шевченко и Анастасией Гореевой. Мы очень давно не обращали внимания на тех, кто еще молод, но в то же время может выступать среди сильнейших. Мне кажется, что могут и та, и другая. Хочу сказать, что женская команда производит самое благоприятное впечатление.

У мужчин все сложнее. Конечно, мы следим за талантливыми Халили и Серохвостовым. Но мы понимаем, что те люди, которые сейчас выступают на Кубке мира, являются однозначно лучшими в стране. Эстафетная четверка, думаю, не окончательная. Бабиков может прибавить.

Меня очень огорчил Гараничев, который летал домой на Новый год, после чего у него пропали стрельба и ход. Это все очень странно. Сначала надо выиграть золото чемпионата мира, а потом домой летать, как Логинов.

У Саши Логинова случилось большое несчастье в семье, но преференции в команде могут быть только у тех, кто выиграл личную медаль на чемпионате мира. При этом у меня есть ощущение, что Логинов превращается в надежный третий этап эстафеты, потому что Латыпов в эстафетах преображается, несмотря на все проблемы в личных гонках. 

Что касается еще женской сборной, то действительно, для того чтобы позвать новых людей, надо кого-то убрать из основы. У нас еще Гербулова зависла между основой и вторым составом. Но это называется конкуренция. Той же Акимовой надо думать не о чемпионате Европы, а готовиться к чемпионату мира.

Я доверяю Шашилову и считаю, что он может привести команду к достойным результатам. Равно как я доверяю и Каминскому.

Убежден, что российская команда выиграет минимум две медали на чемпионате мира. Одна из них – золотая», – считает Губерниев. 

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