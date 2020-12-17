Матвей Елисеев: «Я боролся максимально, не так, как это бывает со мной»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (16-е место).

«Сегодня более-менее нормально себя чувствовал на дистанции. Со стрельбой не справился: 3 промаха – это очень много. Пока непонятно, почему ошибки. Ветер как на пристрелке, но все было смещено налево.

Я боролся максимально, не так, как это бывает со мной. Не хватило чуть-чуть до . Обидно, но я поборолся.

Если тренеры доверят, я согласен бежать сингл-микст с Павловой», – сказал Елисеев в эфире .