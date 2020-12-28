Владимир Драчев: «Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок для Губерниева. Шоколад высшей пробы!»

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев показал ботинок из шоколада, который он заказал для комментатора Дмитрия Губерниева.

Ранее Губерниев пообещал, что съест ботинок, если российские биатлонисты не возьмут медали в 50 гонках подряд. Серия россиян без медалей длится уже 39 гонок.

«Вот и приехал обещанный шоколадный ботинок. Шоколад высшей пробы!

Но веруя в российский биатлон, золотому голосу – Дмитрию Губерниеву – подготовили золотой шоколадный микрофон. На случай долгожданных побед наших спортсменов!

С нетерпением ждем стартов в Оберхофе! Удачи» – написал Драчев.

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