Валерий Польховский: «Моя совесть чиста. За всю мою карьеру – один допинг-случай: Пылева на Олимпиаде-2006»

Главный тренер сборной России по биатлону ответил на обвинения в допинге, а также поделился мнением насчет ситуации с применением запрещенных веществ в современном российском биатлоне.

– однозначно и жестко обвинил вас в допинговых историях – что можете ему ответить?

– Ему очень хорошо ответила Маргарита Пахноцкая (уже бывшая замдиректора – Sports.ru). Я не хочу комментировать глупости, которые идут от некоторых людей. Есть факты, цифры и время работы. Кому это интересно, тот может проанализировать – моя совесть чиста.

За всю мою карьеру – один допинг-случай: Оля Пылева на Олимпиде-2006 в . Хорошо, давайте возьму на себя – это на моей совести. Оле дали возможность работать с отдельным врачом, и врач просмотрела препарат, который полгода как внесли в запрещенные. Оля подвернула ногу, и врач предложила его для восстановления, для улучшения кровообращения. Врач прямо говорит: да, мы применяли, я давала. Вот и вся история.

Кто-то может иметь мнение относительно меня, но давайте уважать друг друга. У нас есть следственные органы, которые могут во всем разобраться, если посчитают нужным.

– Хованцев сказал, что у нас в биатлоне целое поколение воспитано на допинге – что думаете?

– Меня это удивляет. Чтобы такое говорить, надо жить в России и знать ситуацию. Анатолий Николаевич не так много работал в России за последние 20 лет, – сказал Польховский.

Интервью с вожаком нашего биатлона. Будут ли гонки зимой? Зачем едем на Алтай и в Якутию? Как избавляться от фтора, который попал под запрет?

«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева