Сергей Лавров: «Наш имидж в спорте не потускнел. Россия – по-прежнему великая спортивная держава»

Теги допинг сборная России сборная России жен CAS Александр Логинов Сергей Лавров Политика Матч ТВ Биатлон

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговые скандалы.

«Наш имидж может быть тяжелым из-за того, что конкретные неприемлемые для нас самых эпизоды со злоупотреблением со стороны спортсменов раздувают, в том числе для того, чтобы оставить в тени не менее порой очевидные нарушения, которые допускают в тех же Германии, США. У них профессиональные лиги вообще допинговым проверкам не подлежат.

А порой скандалы с нашими спортсменами вообще оказываются «пшиком», как это было с Александром Логиновым на ЧМ по биатлону в Австрии. В шесть утра вломились с оружием в его номер, тренера подняли. Почему так рано? «Мы только проверить, вам же выступать скоро, чтобы вы потом спать не ложились». Потом стали извиняться, когда не обнаружили никаких улик применения допинга.

Я считаю, необходимо взвешенно подходить к тому, как мировая спортивная пресса относится к событиям одного и того же порядка, которые происходят у нас и которые происходят за рубежом. Это есть не только в спорте.

В политике, экономике тоже есть такое, что события трактуются с позиции двойных стандартов. Твердо знаю, что, помимо нарушений наших спортсменов, есть еще и установка среди западных околоспортивных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушевывать то, что происходит на Западе.

Не считаю, что наш имидж в спорте где-то потускнел. Я считаю, что наша страна по-прежнему великая спортивная держава. У меня нет в этом никаких сомнений. Нас ценят и уважают.

Во многом вердикт, который вынес CAS, обусловлен тем, что есть понимание о резком падении качества международных соревнований в случае отсутствия на них такой мощной страны, как России. Зрелищность для болельщиков была бы совсем не той.

Острота противостояния между Россией и США, Канадой, скандинавскими странами, если брать зимние виды спорта, Россией и Германией, – это всегда вывеска, на нее ходят», – сказал Лавров.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья