Сергей Лавров: «Наш имидж в спорте не потускнел. Россия – по-прежнему великая спортивная держава»

Министр иностранных дел считает, что Россия остается лидером мирового спорта, несмотря на допинговые скандалы.

«Наш имидж может быть тяжелым из-за того, что конкретные неприемлемые для нас самых эпизоды со злоупотреблением со стороны спортсменов раздувают, в том числе для того, чтобы оставить в тени не менее порой очевидные нарушения, которые допускают в тех же Германии, США. У них профессиональные лиги вообще допинговым проверкам не подлежат.

А порой скандалы с нашими спортсменами вообще оказываются «пшиком», как это было с на ЧМ по биатлону в Австрии. В шесть утра вломились с оружием в его номер, тренера подняли. Почему так рано? «Мы только проверить, вам же выступать скоро, чтобы вы потом спать не ложились». Потом стали извиняться, когда не обнаружили никаких улик применения допинга.

Я считаю, необходимо взвешенно подходить к тому, как мировая спортивная пресса относится к событиям одного и того же порядка, которые происходят у нас и которые происходят за рубежом. Это есть не только в спорте.

В политике, экономике тоже есть такое, что события трактуются с позиции двойных стандартов. Твердо знаю, что, помимо нарушений наших спортсменов, есть еще и установка среди западных околоспортивных деятелей всячески выпячивать нашу роль в продвижении допинга и затушевывать то, что происходит на Западе.

Не считаю, что наш имидж в спорте где-то потускнел. Я считаю, что наша страна по-прежнему великая спортивная держава. У меня нет в этом никаких сомнений. Нас ценят и уважают.

Во многом вердикт, который вынес , обусловлен тем, что есть понимание о резком падении качества международных соревнований в случае отсутствия на них такой мощной страны, как России. Зрелищность для болельщиков была бы совсем не той.

Острота противостояния между Россией и США, Канадой, скандинавскими странами, если брать зимние виды спорта, Россией и Германией, – это всегда вывеска, на нее ходят», – сказал Лавров.