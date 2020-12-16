Глава WADA: «Мы рады, что выиграли такое важное дело против России. Но разочарованы, что CAS смягчил наказание»

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию от всех соревнований на два года.
«Мы рады выиграть такое важное дело. CAS однозначно подтвердил наши выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть государственную систему допинга. Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России, мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами.
В этом отношении это постановление является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире. Мы, однако, разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения наказания, такие как отстранение на четыре года. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение CAS.
Это по-прежнему самый серьезный набор последствий, когда-либо наложенных на любую страну за правонарушения, связанные с допингом, и решение однозначно подтверждает решительный, основанный на процессах подход, принятый WADA для эффективного рассмотрения этого дела.
Это дает четкий сигнал о том, что мошенничество на государственном уровне и согласованные усилия по подрыву глобальной антидопинговой системы недопустимы. Вопиющая манипуляция данными со стороны российских властей была последней в длинном списке правонарушений и привела сегодня к серьезным последствиям.
Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и вновь присоединиться к мировому антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания», – заявил Банька.
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