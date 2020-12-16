Глава WADA: «Мы рады, что выиграли такое важное дело против России. Но разочарованы, что CAS смягчил наказание»

Президент Всемирного антидопингового агентства ( ) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) отстранить Россию от всех соревнований на два года.

«Мы рады выиграть такое важное дело. CAS однозначно подтвердил наши выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть государственную систему допинга. Перед лицом постоянного сопротивления и отрицания со стороны России, мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами.

В этом отношении это постановление является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире. Мы, однако, разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения наказания, такие как отстранение на четыре года. Мы считаем, что они были соразмерными и разумными, но в конечном итоге WADA является не судьей, а прокурором, и мы должны уважать решение CAS.

Это по-прежнему самый серьезный набор последствий, когда-либо наложенных на любую страну за правонарушения, связанные с допингом, и решение однозначно подтверждает решительный, основанный на процессах подход, принятый WADA для эффективного рассмотрения этого дела.

Это дает четкий сигнал о том, что мошенничество на государственном уровне и согласованные усилия по подрыву глобальной антидопинговой системы недопустимы. Вопиющая манипуляция данными со стороны российских властей была последней в длинном списке правонарушений и привела сегодня к серьезным последствиям.

Российским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и вновь присоединиться к мировому антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания», – заявил Банька.

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