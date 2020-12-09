Миронова о 73-м месте в спринте на Кубке мира: «Это, конечно, фиаско, но ничего такого не произошло»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в (73-е место).

«Три промаха – это обидно, потому что я не допустила ни одной грубой ошибки, но, к сожалению, это были промахи.

Дело не в подходе к рубежу. Наверное, нужно было сделать поправку перед началом стрельбы. Перед стартом нам сказали сделать поправку один щелчок – этого оказалось мало. Я сделала три выстрела, потом сделала вынос и попала два последних – уже было поздно. Еще раз говорю, что грубых ошибок сегодня не допустила.

Нужно было постараться пройти максимально быстро, как я могу, но не задохнуться на стойку. Я отдавала себе отчет, что мне еще стрелять стоя и нельзя прийти с квадратными глазами и отработать еще три круга.

Какие ощущения перед эстафетой? Пока не думала об этом, решать тренерам, кому стартовать эстафету. Я сделаю выводы по этой гонке и буду работать дальше.

Это, конечно, фиаско, но ничего такого не произошло», – сказала Миронова в эфире .