Габриэла Коукалова снялась в фотосессии для журнала Playboy

Двукратная чемпионка мира по биатлону приняла участие в фотосессии для журнала Playboy.

Фотографии Коукаловой появятся также в благотворительном календаре. Деньги от продажи календаря пойдут в фонд поддержки людей с расстройством пищевого поведения, организованный спортсменкой.

«Предложение сняться в такой чувственной фотосессии сначала удивило меня. Но благотворительная составляющая убедила. Фотографии не только понравятся читателям, но и поддержат людей с расстройством пищевого поведения, у меня есть личный опыт борьбы с этим. Мы бы хотели собрать четверть миллиона крон (около 9,5 тысячи евро – Sports.ru) для моего фонда.

Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя», – сказала Коукалова.