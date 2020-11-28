Гараничев покинул расположение сборной России и уехал из Финляндии. Он контактировал с Бабиковым, у которого COVID-19

Российский биатлонист покинул расположение сборной России в финском Контиолахти, где проходит первый этап Кубка мира.

Гараничев не смог стартовать на этапе, так как контактировал с Антоном Бабиковым, который сдал положительный тест на коронавирус.

«Гараничев уже на территории России, движется в Санкт-Петербург с дальнейшим вылетом в Тюмень.

Вместо него никто не будет выступать, мы ждем решения медицинских властей – возможно, подключится на следующем этапе.

Ему разрешили с 22 часов до 6 утра выходить из номера. [болеет] бессимптомно, самочувствие абсолютно нормальное, то же самое Загурский – они изолированы по комнатам», – рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире «Матч ТВ».

Ковид-вспышка в нашем биатлоне: Бабикова и Гараничева сняли с гонок, закрыли в комнате – а когда выпустят?