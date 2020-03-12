Сборная России выступит на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти без Бабикова и Гараничева

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что сборная России по биатлону сможет выступить на этапе Кубка мира в Контиолахти в усеченном составе.

Вчера сборную поместили на карантин из-за четырех случаев коронавируса в команде.

«По моей информации, сборная России по биатлону примет участие в соревнованиях в Контиолахти в эти выходные, кроме Антона Бабикова, у которого тест положительный, и Евгения Гараничева, так как они в одной комнате живут, контактируют.

Женская в полном составе стартует, мужская – в усеченном. Ждем официального подтверждения», – сказал Губерниев.

Эту информацию уже подтвердил Союз биатлонистов России (СБР).