Сборная России выступит на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти без Бабикова и Гараничева

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что сборная России по биатлону сможет выступить на этапе Кубка мира в Контиолахти в усеченном составе.

Вчера сборную поместили на карантин из-за четырех случаев коронавируса в команде.

«По моей информации, сборная России по биатлону примет участие в соревнованиях в Контиолахти в эти выходные, кроме Антона Бабикова, у которого тест положительный, и Евгения Гараничева, так как они в одной комнате живут, контактируют.

Женская в полном составе стартует, мужская – в усеченном. Ждем официального подтверждения», – сказал Губерниев.

Эту информацию уже подтвердил Союз биатлонистов России (СБР).

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