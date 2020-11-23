СБР подтвердил положительный тест Антона Бабикова на COVID-19. Власти Финляндии примут решение об участии сборной России в первом этапе Кубка мира

25 ноября сборная России по биатлону получила результаты первого тестирования на коронавирус в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира.

Тесты показали положительный результат у чемпиона мира , а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, массажиста Валерия Лашина.

После заседания медкомиссии IBU все документы, в том числе результаты предыдущих тестирований переданы медицинским властям Финляндии. Они примут решение, касающееся участия сборной России в гонках первого этапа в Контиолахти.

Сейчас вся команда изолирована в отеле и не покидает номеров. Питание приносят каждому индивидуально в пищевых контейнерах.

27 ноября часть команды пройдет плановый тесты на COVID-19, другая часть – 28 ноября, сообщает телеграм-канал Союза биатлонистов России (СБР).