СБР подтвердил положительный тест Антона Бабикова на COVID-19. Власти Финляндии примут решение об участии сборной России в первом этапе Кубка мира

25 ноября сборная России по биатлону получила результаты первого тестирования на коронавирус в Финляндии, где 28 ноября стартует Кубок мира.
Тесты показали положительный результат у чемпиона мира Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, массажиста Валерия Лашина.
После заседания медкомиссии IBU все документы, в том числе результаты предыдущих тестирований переданы медицинским властям Финляндии. Они примут решение, касающееся участия сборной России в гонках первого этапа в Контиолахти.
Сейчас вся команда изолирована в отеле и не покидает номеров. Питание приносят каждому индивидуально в пищевых контейнерах.
27 ноября часть команды пройдет плановый тесты на COVID-19, другая часть – 28 ноября, сообщает телеграм-канал Союза биатлонистов России (СБР).
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