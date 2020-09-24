IBU: «Глазырина ранее действительно подвергалась санкциям, однако новое дело касается другой информации»

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что россиянка Екатерина Глазырина отстранена от соревнований на основании новых данных.
Ранее Глазырина уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию из-за данных из доклада Ричарда Макларена.
«Екатерина Глазырина ранее действительно подвергалась санкциям, однако это дело касается другой информации.
Дополнительные комментарии в настоящее время мы не можем предоставить», – сообщили в IBU.
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