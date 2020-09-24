IBU: «Глазырина ранее действительно подвергалась санкциям, однако новое дело касается другой информации»

Международный союз биатлонистов ( ) сообщил, что россиянка Екатерина Глазырина отстранена от соревнований на основании новых данных.

Ранее Глазырина уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию из-за данных из доклада Ричарда Макларена.

ранее действительно подвергалась санкциям, однако это дело касается другой информации.

Дополнительные комментарии в настоящее время мы не можем предоставить», – сообщили в IBU.

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