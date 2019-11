Хайо Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов WADA из 31, а также не предоставила аналитические данные по ЭПО

Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на все вопросы Всемирного антидопингового агентства ( ) по поводу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории.

«Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории, и не предоставила все запрошенные устройства/данные.

Это касается и аналитических данных по ЭПО (эритропоэтину)», – написал Зеппельт в твиттере.

