Хайо Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов WADA из 31, а также не предоставила аналитические данные по ЭПО

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Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия не смогла ответить на все вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу несоответствия данных московской антидопинговой лаборатории. 

«Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила только на 23 вопроса из 31, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории, и не предоставила все запрошенные устройства/данные.

Это касается и аналитических данных по ЭПО (эритропоэтину)», – написал Зеппельт в твиттере. 

 

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