WADA отправило 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации

Всемирное антидопинговое агентство ( ) отправило 47 допинговых дел российских спортсменов в международные спортивные федерации.

Эти дела основаны на данных московской антидопинговой лаборатории, которых не коснулись предполагаемые изменения в 2019 году.

Теперь международные спортивные организации должны рассмотреть дела и наказать виновных в случае необходимости.

Также в WADA сообщили, что независимая комиссия по соответствию представила новые данные по изменению базы московской лаборатории на заседании исполнительного комитета организации.

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