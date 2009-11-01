Экс-глава Всемирного антидопингового агентства ( ) Ричард Паунд прокомментировал ситуацию с возможным недопуском России к Олимпийским играм из-за допингового скандала.

– На недавней антидопинговой конференции в Колорадо вы сидели рядом с главой РУСАДА Юрием Ганусом. Что вы о нем думаете?

– У нас была возможность там немного поговорить. Я видел его комментарии в СМИ и в целом знаком с его позицией. Но если говорить о последних событиях, я не уверен, какова была во всем этом роль РУСАДА. Не уверен, что даже сам Ганус об этом знает.

– Вы имеете в виду, что непонятно, было ли руководство РУСАДА замешано в манипуляции с базой данных, которую передали WADA?

– Я не знаю, кто совершил эти манипуляции. И подозреваю, что не только я. WADA ведь до сих пор изучает электронные данные и ответ, который они получили от российской стороны.

– Ганус публично признал, что манипуляции с базой имели место и даже назвал конкретную цифру. Это признание может повлиять на предстоящее решение WADA?

– Не думаю. Кто бы что ни сказал, вряд ли это повлияет на сотрудников WADA. Единственное, что их волнует – были ли внесены изменения в базу, и если да – то когда и кем.

– Почему они так затягивают с решением и уже второй раз откладывают дату своего вердикта?

– Речь идет об очень сложном вопросе, который включает, в том числе и техническую сторону. Представители WADA хотят быть на сто процентов уверены в своем решении. Они прекрасно понимают: если Россию признают не соответствующей Кодексу, это дело тут же отправится в Спортивный арбитражный суд. И там нужно будет иметь полный пакет доказательств в подтверждение своей позиции. Сбор этого пакета требует времени.

– Насколько вероятным вам кажется, что Россия пропустит Олимпийские игры?

– Зависит от итогов расследования WADA по базе данных. Не зная этой информации, очень сложно что-то предположить. Возможно, на следующей неделе после заседания исполкома WADA в Катовице появятся какие-то новые сведения.

– После всего сказанного вы верите, что олимпийская команда России все-таки будет на Играх в Токио?

– Нам надо подождать рекомендаций WADA. Если там будет что-то про систематический допинг – то Россию могут не допустить до . Но пока все же неправильно спекулировать на этой теме, – сказал Паунд.

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