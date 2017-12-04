Виталий Мутко: «Макларен никаких санкций не предлагал, это были размышления. И кто должен был подавать на него в суд?»

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко рассказал о том, почему страна не стала оспаривать доклад Ричарда Макларена в суде.

— Господин Макларен продолжает в открытую призывать МОК к коллективной ответственности.

— Ему нужно подтверждать свои тезисы, построенные на лжи и фальсификации, которые вылил на нашу страну Григорий Родченков. На него были потрачены огромные деньги, на него работали многие институты. Хотя, конечно, было бы наивно считать, что один Макларен такой доклад пишет. Там есть, кому снаряды подносить. Вот только его делом было дописать доклад, и не его дело – рекомендации по решению давать.

— Мы могли полтора года назад, после первого доклада Макларена, подать на него в суд?

— Это крайне сложные вещи – судебные процессы. Он никаких санкций не предлагал, это были размышления. И кто должен был подавать на него в суд? Можно на действие подать в суд – на решение на основании доклада. И когда начались решения, начались процессы.

Мы пытались взаимодействовать, передали его доклад в следственные органы. Мы предложили сотрудничество, но это оказалось никому не нужным, – сказал Мутко.

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