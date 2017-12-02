Мутко о дневниках Родченкова: «Домыслы кто кому что сказал, кто чей виноград съел – это не юридические вещи»

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко считает, что к России нельзя применять коллективную ответственность за проблемы в .

«Наши коллеги работают в Швейцарии, там есть базовые принципы Женевской конвенции, где написано, что коллективная ответственность запрещена.

Будьте любезны, разберите это дело до молекул и докажите вину спортсмена, если против него выдвинуто обвинение.

Вы поменяли все принципы, поставив с ног на голову, отменив презумпцию невиновности, внедряя коллективную ответственность – кто же вам такие права дал?

Тогда предоставьте нам возможность на перекрестный допрос, дайте шанс задать вопросы обвинителю, но ничего этого нет.

Я встречался с Самуэлем Шмидом, предложил прийти к общему пониманию, что значит понятие «госпрограмма», ведь тот же Макларен несколько раз все это перефразирует.

Мы понимаем определенные вещи – открытие границ, как в 2009 году, принятие законов, и вы нигде не найдете слово «директива», «госпрограмма».

А домыслы кто кому что сказал, кто чей виноград съел [отсылка к дневникам информатора WADA Григорий Родченкова] – это не юридические вещи», – рассказал Мутко.

«Два раза накормили обедом, я доел виноград за Мутко». Олимпийские дневники Родченкова