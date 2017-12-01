Мутко о том, почему он остается в правительстве после допинг-скандалов: «МОК не может диктовать государству, кого и куда назначать»
Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением насчет проблемы допинга в стране.
Журналист из Германии спросил у Мутко, как он сохраняет свои посты, несмотря на допинговые скандалы и возможное отстранение России от Пхенчхана-2018.
«Заявляю: готов приехать в любой суд и доказать, что никакой «программы поддержки» допинга в России не было и нет. Нам это не нужно!
Что, в мире больше нет других нарушений в этой области? Что, Россия придумала допинг? Давайте играть по одним правилам. А то только в России все плохо, а у всех остальных все хорошо. «Проба не вскрыта, но мы не исключаем, что она могла быть вскрыта» – это что за заключения такие нам приходят?!
Вот вы сейчас говорите, что наша сборная будет отстранена в полном составе. Но вы что, пресс-служба МОК? Вы уже знаете решение? Эти коллективные наказания стали слишком модными», – сказал Мутко.
«WADA поставило условия, чтобы признать, что есть допинговая программа на уровне государства. Но МОК не может диктовать государству, кого и куда назначать», – цитирует чиновника «Чемпионат».
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