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    Мутко о том, почему он остается в правительстве после допинг-скандалов: «МОК не может диктовать государству, кого и куда назначать»

    Теги Виталий Мутко допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Пхенчхан-2018

    Вице-премьер России Виталий Мутко поделился мнением насчет проблемы допинга в стране.

    Журналист из Германии спросил у Мутко, как он сохраняет свои посты, несмотря на допинговые скандалы и возможное отстранение России от Пхенчхана-2018.

    «Заявляю: готов приехать в любой суд и доказать, что никакой «программы поддержки» допинга в России не было и нет. Нам это не нужно!

    Что, в мире больше нет других нарушений в этой области? Что, Россия придумала допинг? Давайте играть по одним правилам. А то только в России все плохо, а у всех остальных все хорошо. «Проба не вскрыта, но мы не исключаем, что она могла быть вскрыта» – это что за заключения такие нам приходят?!

    Вот вы сейчас говорите, что наша сборная будет отстранена в полном составе. Но вы что, пресс-служба МОК? Вы уже знаете решение? Эти коллективные наказания стали слишком модными», – сказал Мутко.

    «WADA поставило условия, чтобы признать, что есть допинговая программа на уровне государства. Но МОК не может диктовать государству, кого и куда назначать», – цитирует чиновника «Чемпионат».

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