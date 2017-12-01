Виталий Мутко: «Когда увольнял Родченкова, он мне сказал: «Не надо. Мы взорвем WADA и МОК»

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал об отношении к показаниям экс-главы Московской антидопинговой лаборатории .

«Я когда увольнял директора этой лаборатории, лично я увольнял, он мне сказал: «Не увольняйте меня. Мы взорвем и МОК. У меня столько информации». Я сказал: «Не надо».

Я просто сел в самолет, прилетел и сказал президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA): «Я его уволю, но он на трех Олимпиадах работал». Это он мне говорил: «Я знаю все, кто и как побеждал».

Я им сказал: «Вы понимаете, что он сейчас переедет в Америку и скажет, что это мы заставляли это все делать. Они ответили: «Нет, он для нас недобросовестный свидетель, мы его не будем слушать». А через неделю из него стали делать добросовестного свидетеля, который все рассказывает», – сказал Мутко.

«Весь допинговый контроль был в руках WADA, Олимпийского комитета, а не у нас. Мы все передали с бирками «не вскрыто». А что с ними за два с половиной года могло произойти? На закрытых пробирках появились царапины какие-то. Давайте тогда проверим пробы спортсменов из других стран.

Почитаешь мемуары Родченкова – там только обвинение, что за меня виноград доели. Такое ощущение, что я с этим человеком жил в отеле все годы», – добавил чиновник.

«Директор лаборатории и жулики вокруг него — это не государственная программа.

Я говорил в МОК: давайте пригласим коллег, в Сочи работали 22 эксперта контроля. Спросите их, что они делали? Они огромные деньги получали. Почему вы их не пригласили? Какой-то детектив. Но мы спокойно относимся: понимаю, что это, к чему это», – отметил Мутко.

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