«Бет-М» заходит в киберспорт: букмекер становится титульным партнером команды по CS2

Букмекерская компания «Бет-М » объявляет о партнерстве с киберспортивным составом по дисциплине Counter-Strike 2. В рамках соглашения организация выступает полноценным партнером, инвестирующим в развитие команды и совместный контент.

Новый проект будет построен вокруг команды «TpuDCATb TPu» (ex. Rush B), чей опыт и узнаваемость на локальной сцене стали ключевыми факторами для принятия решения. На данный момент коллектив входит в ТОП-100 мирового рейтинга. Команда получила название «BET-M 33».

В состав вошли:

· Семен «kinqie» Лисицын

· Александр «KIRO» Шеров

· Павел «z1Nny» Прокопьев

· Илья «executor» Вебер

· Лубсан «bluewh1te» Мулонов

· Сергей «Wierd_1k» Тур (Тренер)

Особое внимание будет уделено медийному формату: запланирован регулярный контент с участием игроков, а также совместные онлайн- и офлайн-активности. Такой подход позволит не только усилить присутствие бренда «Бет-М», но и помочь команде укрепить связь с фанатами.

Состав под флагом «Бет-М» уже приступает к интенсивным тренировкам и в ближайшее время примет участие в предстоящих российских и международных турнирах.