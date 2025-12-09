«Дзюба, Мамаев и Кокорин – хорошие спортсмены, но не для социальных проектов». Советник гендиректора «Фонбет» о благотворительности

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о социальных проектах букмекерских компаний.

«Нужно разграничивать коммерческие и социальные задачи. Это глобальная разница. Подход к выбору амбассадора совершенно разный. И самое главное – восприятие аудитории.

Если в коммерческих проектах мы говорим о целевой аудитории, то в социальных проектах это общая аудитория, выделить какой-то определенный круг в социальных проектах нельзя. Чем больше людей вовлекаются в эту проблематику, хотя бы узнают о ней, имеют представление о существующих проблемах, – это уже результат.

Если в коммерческих проектах амбассадор должен быть узнаваемым, харизматичным, успешным, хайповым, то в социальных проектах должно быть доверие и авторитет.

Может быть не очень корректный пример, но со всем уважением к Дзюбе, Мамаеву и Кокорину – это известные, хорошие спортсмены, но не для социальных проектов, к сожалению. Исключительно для коммерческих проектов.

Когда к детям с ограниченным возможностями выходит Роман Костомаров, это совершенно другая реакция. Они ему сразу доверяют и верят», – заявил Оганезов на конференции «Спорт и общество: правила игры».