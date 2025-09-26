Глава Ассоциации интерактивной рекламы: «Запрещать рекламу БК нельзя. Это понесет большие убытки для спортивной индустрии и рекламных площадок»

Президент Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий высказался об ужесточении рекламного законодательства в отношении букмекеров.

По словам Омельницкого, сам факт обсуждения продвижения букмекерами своих услуг под видом рекламы иных товаров показывает, что в России давно назрел вопрос правоприменения действующих законов.

«Понятно, что запрещать такую рекламу нельзя, так как это понесет большие убытки как для спортивной индустрии, так и для рекламных площадок. Финансирование спорта из этого сектора является значительным и стабильным.

Ключевая задача на сегодня – не ужесточение запретов, а выработка четких и прозрачных правил игры. Для этого необходим в первую очередь отраслевой меморандум, который позволит внутри отрасли прояснить спорные вопросы и аспекты, находящиеся в серой зоне», – заявил Омельницкий.

