Китаец Пан Жэньлун отстранен от тенниса на 12 лет за договорные матчи

Китайца Пан Жэньлуна дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Пан Жэньлуна.

25-летний китаец отстранен от соревнований до 6 ноября 2036 года и оштрафован на 110 тысяч долларов (70 тысяч из них – условно). Санкции связаны с договорными матчами и попытками их организации в период с мая по сентябрь 2024 года.

В ходе расследования установлено, что он умышленно проиграл пять матчей на турнирах ITF и серии «Челленджер». Кроме того, он 17 раз обращался к другим игрокам с коррупционными предложениями, что привело к выявлению еще шести договорных матчей.

На период дисквалификации Жэньлуну запрещено играть, работать тренером или посещать какие-либо профессиональные теннисные соревнования.

В ноябре 2024 года китаец занимал наивысшее для себя 1316-е место в рейтинге ATP .