«Фейеноорд» упустил победу над ФКСБ, ведя 3:2 к 87-й минуте – 3:4. В лайве поражение нидерландцев оценивалось в 2% вероятности

«Фейеноорд» дома уступил ФКСБ в 6-м туре ЛЕ (3:4).

К 87-й минуте матча «Фейеноорд» вел со счетом 3:2, однако румынский клуб сравнял, а затем забил победный на 95-й.

В прематче ФКСБ котировался андердогом за 4.70. В лайве при счете 2:3 в пользу «Фейеноорда» коэффициент на победу румынской команды достигал 50.00 (2% вероятности).

У команды Робина ван Перси после 6 туров ЛЕ 5 поражений и 3 очка.

