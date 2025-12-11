«Арсенал» выиграет общий этап ЛЧ с вероятностью в 98%, считают букмекеры. У лондонцев 6 из 6 побед с разницей мячей 17:1

«Арсенал» выиграет общий этап Лиги чемпионов, уверены букмекеры.

Лондонцы лидируют за два тура до окончания общего этапа. Команда Микеля Артеты выиграла все шесть матчей и набрала 18 очков при разнице мячей 17:1. У ближайшего преследователя – «Баварии» – 15 баллов в активе.

Букмекеры дают коэффициент 1.02 (98%) на то, что «Арсенал» выиграет общий этап ЛЧ. Впереди у лондонцев матчи с «Интером» (на выезде) и «Кайратом» (дома).