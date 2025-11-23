«Арсенал» с 2010 года не проигрывает «Тоттенхэму» дома в АПЛ. «Канониры» котируются подавляющими фаворитами дерби

«Арсенал» примет «Тоттенхэм» в 12-м туре АПЛ.

«Арсенал» – явный фаворит дерби с коэффициентом 1.43. На победу «Тоттенхэма» букмекеры дают 8.10, на ничью – 4.80.

«Канониры» 15 лет не проигрывают «шпорам» дома в АПЛ. Последняя победа «Тоттенхэма» на «Эмирейтс» в лиге случилась в ноябре 2010-го (3:2). После этого было 9 поражений и 5 ничьих.

Дерби состоится 23 ноября. Начало – в 19:30 мск.

