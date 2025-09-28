Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Милана» в матче с «Наполи»

28-го сентября в главном матче 5-го тура итальянской Серии А «Милан» примет «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)» и начнется в 21:45 по Мск.

«Милан» в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте и остался без еврокубков. В новом розыгрыше Серии А «россонери» ставят перед собой задачу вернуться в Европу. В стартовых четырех турах чемпионата команда набрала девять очков и забила семь мячей. Также «Милан» прошел уже два раунда Кубка Италии.

«Наполи» – действующий чемпион Италии. Команда Конте настроена в этом сезоне не только защитить титул, но и преуспеть в Лиге чемпионов. Неаполитанцы выиграли все четыре поединка в Серии А, но стартовали с поражения в Лиге чемпионов – уступили «Манчестер Сити» 0:2 на выезде.

Аналитики БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Милана» можно за 2.37 , а на «Наполи» – за 3.30 . Ничья в матче оценивается коэффициентом 3.40.

Поставить на обмен голами в этой паре можно за 1.87 . Противоположный вариант идет за 1.93.

Игроки БЕТСИТИ уверены в успехе хозяев. 77% от всех принятых ставок на исход встречи пришлись на победу «Милана», а на «Наполи» – 18%. В ничью верят только 5% игроков.