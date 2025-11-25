Букмекерская компания БЕТ-М обновила приветственное предложение, заменив прежний бонус на возможность получения фрибета
Акция «Приветственный фрибет»
В рамках акции новым игрокам предлагается получить фрибет после выполнения условий.
Условия участия
1. Регистрация и идентификация на сайте букмекерской компании.
2. Внесение первого депозита на сумму от 1000 рублей.
3. В течение 7 дней после внесения первого депозита необходимо заключить пари на всю сумму первого депозита и активировать фрибет в личном кабинете
Минимальный коэффициент события — 1.5.
Учитываются пари типов ординар и экспресс.
Получение и активация фрибета
После заключения пари игрок получает возможность активировать фрибет в личном кабинете.
Размер фрибета составляет 100% от суммы первого депозита,
но не более 5000 RUB.
Сумма фрибета может быть увеличена при использовании специальных промокодов на этапе регистрации,
но в любом случае — не более 9000 RUB.
Порядок отыгрыша фрибета
Полученный фрибет необходимо использовать одним пари в течение 7 дней с момента активации.
Допустимые коэффициенты: от 1.1 до 3.5.
Разрешённые типы пари: ординар, экспресс.
Для отыгрыша учитываются события только следующих турниров:
Футбол:
Чемпионат Англии 2025/2026 (АПЛ)
Чемпионат Испании 2025/2026 (Ла Лига, Примера)
Чемпионат Италии 2025/2026 (Серия А)
Чемпионат Франции 2025/2026 (Лига 1)
Чемпионат Германии 2025/2026 (Бундеслига)
Чемпионат России 2025/2026 (РПЛ)
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026
Лига Европы УЕФА 2025/2026
Хоккей:
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 2025/2026
Баскетбол:
Чемпионат Единой лиги ВТБ 2025/2026
* В акции не участвуют пари, заключённые на вид спорта «Нарды».
Срок проведения акции «Приветственный фрибет»:
с 24.11.2025 00:00 (UTC+3) до 31.01.2026 23:59 (UTC+3).
Полные условия акции «Приветственный фрибет»: https://bet-m.ru/ru/rules/Promo
18+ Рекламодатель: bet-m.ru.| Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения – на сайте bet-m.ru. Срок проведения Акции «ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФРИБЕТ» с 24.11.2025 00:00 (UTC + 3) до 31.01.2026 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.