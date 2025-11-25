  • Спортс
  Букмекерская компания БЕТ-М обновила приветственное предложение, заменив прежний бонус на возможность получения фрибета
Букмекерская компания БЕТ-М обновила приветственное предложение, заменив прежний бонус на возможность получения фрибета

Акция «Приветственный фрибет»

В рамках акции новым игрокам предлагается получить фрибет после выполнения условий.

Условия участия

1. Регистрация и идентификация на сайте букмекерской компании.

2. Внесение первого депозита на сумму от 1000 рублей.

3. В течение 7 дней после внесения первого депозита необходимо заключить пари на всю сумму первого депозита и активировать фрибет в личном кабинете

  • Минимальный коэффициент события — 1.5.

  • Учитываются пари типов ординар и экспресс.

Получение и активация фрибета

После заключения пари игрок получает возможность активировать фрибет в личном кабинете.

  • Размер фрибета составляет 100% от суммы первого депозита,
    но не более 5000 RUB.

  • Сумма фрибета может быть увеличена при использовании специальных промокодов на этапе регистрации,
    но в любом случае — не более 9000 RUB.

Порядок отыгрыша фрибета

Полученный фрибет необходимо использовать одним пари в течение 7 дней с момента активации.

  • Допустимые коэффициенты: от 1.1 до 3.5.

  • Разрешённые типы пари: ординар, экспресс.

  • Для отыгрыша учитываются события только следующих турниров:

Футбол:

Чемпионат Англии 2025/2026 (АПЛ)
Чемпионат Испании 2025/2026 (Ла Лига, Примера)
Чемпионат Италии 2025/2026 (Серия А)
Чемпионат Франции 2025/2026 (Лига 1)
Чемпионат Германии 2025/2026 (Бундеслига)
Чемпионат России 2025/2026 (РПЛ)
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026
Лига Европы УЕФА 2025/2026

Хоккей:

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 2025/2026

Баскетбол:

Чемпионат Единой лиги ВТБ 2025/2026

* В акции не участвуют пари, заключённые на вид спорта «Нарды».

Срок проведения акции «Приветственный фрибет»:

с 24.11.2025 00:00 (UTC+3) до 31.01.2026 23:59 (UTC+3).

Полные условия акции «Приветственный фрибет»: https://bet-m.ru/ru/rules/Promo

18+ Рекламодатель: bet-m.ru.| Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения – на сайте bet-m.ru. Срок проведения Акции «ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ФРИБЕТ» с 24.11.2025 00:00 (UTC + 3) до 31.01.2026 23:59 (UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

