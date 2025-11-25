«Карабах» забил во всех 4 матчах общего этапа Лиги чемпионов. 1.82 – забьют «Наполи» на выезде

«Наполи» примет «Карабах» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Азербайджана набрал 7 очков в 4 турах. Были победы над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0), ничья с «Челси» (2:2) и поражение от «Атлетика» (1:3).

«Карабах» забил во всех матчах в этой ЛЧ. Букмекеры дают коэффициент 1.82 на то, что азербайджанцы забьют «Наполи», 2.00 – голевая серия прервется.

«Наполи» котируется явным фаворитом встречи за 1.28. На непоражение «Карабаха» можно поставить за 3.80.

Матч состоится 25 ноября, начало – в 23:00 мск.