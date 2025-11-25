3.00 – самый большой коэффициент на победу «Барселоны» в ЛЧ при Флике. «Челси» – фаворит матча в Лондоне

«Челси» примет «Барселону» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лондонцы котируются фаворитами встречи у букмекеров за 2.22. На победу гостей дают коэффициент 3.00, на ничью – 4.00.

3.00 – самый высокий коэффициент на победу «Барселоны» в матче Лиге чемпионов при Ханси Флике. В последний раз каталонцы котировались выше в апреле 2024-го – тогда команда Хави шла андердогом за 3.35 в гостях против «ПСЖ».

Матч состоится 25 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.