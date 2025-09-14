1.85 – победа «Зенита» над «Балтикой». Это самый высокий коэффициент на петербуржцев против команд не из топ-6 за 2 года
«Балтика» примет «Зенит» в 8-м туре Мир РПЛ.
«Зенит» – явный фаворит у букмекеров за 1.85. Это самый высокий коэффициент на петербуржцев против команд не из топ-6. Последний раз «Зенит» подобным образом оценивали против «Рубина» в 2023-м – 1.83.
Победа «Балтики» идет за 4.80, ничья – за 3.60. Если калининградцы как минимум не уступят, сыграет коэффициент 2.02.
Матч пройдет 14 сентября. Начало – в 17:00 мск.
Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам
Опубликовала: Венера Кравченко
