1.85 – победа «Зенита» над «Балтикой». Это самый высокий коэффициент на петербуржцев против команд не из топ-6 за 2 года

«Зенит» – явный фаворит у букмекеров за 1.85. Это самый высокий коэффициент на петербуржцев против команд не из топ-6. Последний раз «Зенит» подобным образом оценивали против «Рубина» в 2023-м – 1.83.

Победа «Балтики» идет за 4.80, ничья – за 3.60. Если калининградцы как минимум не уступят, сыграет коэффициент 2.02.

Матч пройдет 14 сентября. Начало – в 17:00 мск.

