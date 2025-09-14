«Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), хотя котировался явным фаворитом у букмекеров

«Зенит» сыграл вничью в гостях с «Балтикой» в 8-м туре Мир РПЛ (0:0).

В прематче петербуржцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.85. Ничья оценивалась в 3.60.

«Зенит» и «Балтика» сыграли 0:0 впервые в истории очного противостояния. На это букмекеры давали 8.20.

Также петербуржцы не победили на выезде в РПЛ в 4-м матче подряд.

Это слабый «Зенит» или сильная «Балтика»? Матч в Калининграде – особенный по цифрам